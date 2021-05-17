Грозові дощі та до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 17 травня по країні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, у південних та центральних областях місцями значні дощі, на заході, сході, вночі і на півночі країни невеликі.

Вітер переважно північно-західний, на сході південно-східний та південний, 7-12 м/с, в південних та центральних областях вдень при грозах місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на Лівобережжі вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Погода у Києві та області

17 травня по Києву вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

У Київській області сьогодні вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.