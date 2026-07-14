Грозы с градом и шквалами накроют Киевщину и другие регионы Украины
Киев • УНН
До конца суток 14 июля в Киевской области ожидаются грозы, местами град и шквалы. 15 июля грозы прогнозируют на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке Украины.
До конца суток 14 июля в Киевской области ожидаются грозы, местами град и шквалы. Также 15 июля грозы прогнозируют в Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По данным Укргидрометцентра, до конца суток в Киевской области ожидаются грозы, а в отдельных районах также возможны град и шквалы.
Кроме того, во вторник, 15 июля, грозы прогнозируют на территории Прикарпатья, Закарпатья и юго-востока страны.
В ГСЧС предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.
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