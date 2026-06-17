Грозы и до 28 градусов тепла: прогноз погоды на 17 июня

В среду, 17 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, на юге страны 23-28° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 17 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +20°...+22°.

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