Грозы и до 28 градусов тепла: прогноз погоды на 17 июня
Киев • УНН
17 июня в Украине пройдут локальные грозы, на юге будет до 28 градусов. В Киеве осадков не ожидается, воздух прогреется до 22 градусов.
В среду, 17 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, на юге страны 23-28°
В Киеве и области 17 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +20°...+22°.
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