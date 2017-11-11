Гройсман заявил, что пока не собирается вступать ни в какую партию

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26656 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45045 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42575 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100864 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90517 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125793 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Гройсман заявил, что пока не собирается вступать ни в какую партию

Гройсман заявил, что пока не собирается вступать ни в какую партию

Киев  •  УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман пока не планирует вступать ни в партию "Народный фронт", ни "Блок Петра Порошенко". Об этом он заявил в комментарии журналистам во время съезда партии "НФ", передает корреспондент УНН.

"Я внепартийный коалиционный премьер. У меня нет планов определяться со своей партийностью", - отметил глава правительства.

При этом Премьер уклонился от ответа на вопрос, в составе какой политической силы он пойдет на парламентские выборы.

"Следующие выборы будут через два года. Перед тем, как они начнутся, поговорим", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что планируют выдвинуть своего кандидата на президентских выборах 2019 года.

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