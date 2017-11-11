Гройсман заявил, что пока не собирается вступать ни в какую партию

"Я внепартийный коалиционный премьер. У меня нет планов определяться со своей партийностью", - отметил глава правительства.

При этом Премьер уклонился от ответа на вопрос, в составе какой политической силы он пойдет на парламентские выборы.

"Следующие выборы будут через два года. Перед тем, как они начнутся, поговорим", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что планируют выдвинуть своего кандидата на президентских выборах 2019 года.