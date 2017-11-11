Гройсман заявив, що поки не збирається вступати до жодної партії

"Я позапартійний коаліційний Прем'єр. У мене немає планів визначатися зі своєю партійністю", - зазначив очільник уряду.

При цьому Прем'єр ухилився від відповіді на питання, у складі якої політичної сили він піде на парламентські вибори.

"Наступні вибори будуть за два роки. Перед тим, як вони почнуться, поговоримо", - зауважив очільник уряду.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що планують висунути свого кандидата на президентських виборах 2019 року.