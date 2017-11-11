Гройсман заявив, що поки не збирається вступати до жодної партії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наразі не планує вступати ні в партію "Народний фронт", ні "Блок Петра Порошенка". Про це він заявив у коментарі журналістам під час з'їзду партії "НФ", передає кореспондент УНН.
"Я позапартійний коаліційний Прем'єр. У мене немає планів визначатися зі своєю партійністю", - зазначив очільник уряду.
При цьому Прем'єр ухилився від відповіді на питання, у складі якої політичної сили він піде на парламентські вибори.
"Наступні вибори будуть за два роки. Перед тим, як вони почнуться, поговоримо", - зауважив очільник уряду.
Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що планують висунути свого кандидата на президентських виборах 2019 року.