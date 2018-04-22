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Гройсман признал, что украинские больницы в ужасном состоянии

Киев • УНН

 • 50407 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Говорят сегодня, что больницы в ужасном состоянии. И это правда. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Гройсман признал, что украинские больницы в ужасном состоянии

Вместе с тем, Премьер напомнил, что, в соответствии с нормами украинского законодательства, вопросы развития больниц и поликлиник относятся к полномочиям местных органов власти всех звеньев, и им ничего не мешает строить новые амбулатории, палаты и операционные.

"Кому принадлежат поликлиники, больницы? Местным органам власти, которым мы передали полномочия и ресурсы. Что им мешает сделать нормальную палату, операционную? Ничего!" - сказал Владимир Гройсман.

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Он отметил, что правительство со своей стороны делает немало для изменения ситуации в системе здравоохранения.

"Говорят сегодня, что больницы в ужасном состоянии. И это правда. Но давайте скажем и о том, что это стало возможным в результате неумелой политики прошлых периодов, когда здравоохранение никого не интересовало ... ", - добавил Гройсман.

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Также Премьер-министр заверил, что сконцентрируется на том, чтобы зарплата врачей росла.

"Мы также выйдем с программой поддержки и развития экстренной медицины", - добавил он.

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