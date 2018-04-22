Гройсман визнав, що українські лікарні у жахливому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Говорять сьогодні, що лікарні в жахливому стані. І це правда. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Разом з тим, Прем’єр нагадав, що, відповідно до норм українського законодавства, питання розбудови лікарень та поліклінік належать до повноважень місцевих органів влади всіх ланок, і їм нічого не заважає будувати нові амбулаторії, палати та операційні.
“Кому належать поліклініки, лікарні? Місцевим органам влади, яким ми передали повноваження і ресурси. Що їм заважає зробити нормальну палату, операційну? Нічого!”, — сказав Володимир Гройсман.
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Він наголосив, що уряд зі свого боку робить немало для зміни ситуації в системі охорони здоров’я.
“Говорять сьогодні, що лікарні в жахливому стані. І це правда. Але давайте скажемо і про те, що це стало можливим внаслідок недолугої політики минулих періодів, коли охорона здоров’я нікого не цікавила...”, — додав Гройсман.
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Також Прем’єр-міністр запевнив, що сконцентрується на тому, аби зарплата лікарів зростала.
“Ми також вийдемо з програмою підтримки й розвитку екстреної медицини”, — додав він.