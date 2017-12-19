Гройсман в очередной раз заявил, что не имеет президентских амбиций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. Об этом он сказал на брифинге в Виннице, передает УНН.
"Я всегда говорил, коллеги, у меня нет президентских амбиций. У меня амбиция есть одна - я хочу, чтобы люди жили лучше. Чтобы Украина заняла действующее место в Европе и мире. И на своей позиции я делаю все от себя для того, чтобы эту цель приблизить", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на ближайших резидентских выборах.
Напомним, лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ответил намерения баллотироваться в президенты.