Гройсман в очередной раз заявил, что не имеет президентских амбиций

"Я всегда говорил, коллеги, у меня нет президентских амбиций. У меня амбиция есть одна - я хочу, чтобы люди жили лучше. Чтобы Украина заняла действующее место в Европе и мире. И на своей позиции я делаю все от себя для того, чтобы эту цель приблизить", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на ближайших резидентских выборах.

Напомним, лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ответил намерения баллотироваться в президенты.