Гройсман вчергове заявив, що не має президентських амбіцій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на найближчих президентських виборах. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Вінниці, передає УНН.
“Я завжди говорив, колеги, у мене немає президентських амбіцій. У мене амбіція є одна — я хочу, щоб люди жили краще. Щоб Україна посіла чинне місце у Європі та світі. І на своїй позиції я роблю все залежне від себе для того, щоб цю мету наблизити”, — сказав Гройсман, відповідаючи на запитання про те, чи буде висувати свою кандидатуру на найближчих резидентських виборах.
Нагадаємо, лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заперечив наміри балотуватися в президенти.