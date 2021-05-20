Гройсман, Тимошенко и Яценюк не вернутся к власти - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при его президентстве Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк не вернутся к власти. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
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“Новые лица, которые были, они уже состарились и они уже с опытом... Если вы имеете в виду людей с „мощным опытом“, таких как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей с таким опытом вы не увидите”, — сказал Зеленский.
Добавим, что Гройсман занимал пост премьер-министра Украины в 2016-2019 годах, Яценюк возглавлял правительство с 2014 по 2016 годы, а Тимошенко в 2005 и с 2007 по 2010 год.
Дополнение
Александр Кубраков назначен на должность министра инфраструктуры Украины.
Также народные депутаты назначили Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики.