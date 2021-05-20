Гройсман, Тимошенко та Яценюк не повернуться до влади - Зеленський

Цитата

“Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом...Якщо ви маєте на увазі людей з „потужним досвідом“, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей з таким досвідом ви не побачите”, — сказав Зеленський.

Додамо, що Гройсман займав пост прем’єр-міністра України у 2016-2019 роках, Яценюк очолював уряд з 2014 по 2016 роки, а Тимошенко у 2005 та з 2007 по 2010 рік.

Доповнення

Олександра Кубракова призначено на посаду міністра інфраструктури України.



Також народні депутати призначили Олексія Любченка на посаду першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки.