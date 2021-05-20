Гройсман, Тимошенко та Яценюк не повернуться до влади - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за його президенства Володимир Гройсман, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк не повернуться до влади. Про це він сказав під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент УНН.
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“Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом...Якщо ви маєте на увазі людей з „потужним досвідом“, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей з таким досвідом ви не побачите”, — сказав Зеленський.
Додамо, що Гройсман займав пост прем’єр-міністра України у 2016-2019 роках, Яценюк очолював уряд з 2014 по 2016 роки, а Тимошенко у 2005 та з 2007 по 2010 рік.
Доповнення
Олександра Кубракова призначено на посаду міністра інфраструктури України.
Також народні депутати призначили Олексія Любченка на посаду першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки.