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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 8930 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30913 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36585 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82922 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83804 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102864 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109835 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Гройсман надеется, что пакет экономических законов примут до конца весны

Гройсман надеется, что пакет экономических законов примут до конца весны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что темп сотрудничества правительства и парламента по принятию социально-экономических и правовых решений будет сохранен, и к концу весны удастся принять наработанный пакет изменений в экономике и в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Из пакета в 35 экономических законопроектов приняты уже три. Кроме того, приняты решения из пакета по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Неплохой результат. Будем надеяться, что Парламент будет и дальше принимать решения, которые нужны людям”, - сказал Гройсман.

Напомним, в феврале премьер-министр совместно с главой парламента представили пакет из 35 законопроектов направленных на решение пяти основных экономических задач — улучшение делового климата, облегчение доступа к финансированию и инвестициям, поощрения инноваций, защита бизнеса, дерегуляция.

Кроме того, в феврале руководители правительства и парламента представили Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018-2019 годы. Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые касаются таких сфер, как безопасность и оборона, защита интеллектуальной собственности, снятие таможенных препятствий и технических барьеров в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, улучшение инвестиционного климата, защита окружающей среды и тому подобное.

Напомним, правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией.

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