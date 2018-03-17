Гройсман сподівається, що пакет економічних законів ухвалять до кінця весни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що темп співпраці уряду й парламенту щодо ухвалення соціально-економічних та правових рішень буде збережений, і до кінця весни вдасться ухвалити напрацьований пакет змін в економіці та в контексті виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Із пакета з 35 економічних законопроектів ухвалені вже три. Окрім того ухвалені рішення з пакета щодо виконання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Непоганий результат. Будемо сподіватися, що Парламент буде й далі ухвалювати рішення, які потрібні людям”, — сказав Гройсман.
Нагадаємо, в лютому прем’єр-міністр спільно з главою парламенту представили пакет з 35 законопроектів направлених на вирішення п’яти основних економічних завдань — поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до фінансування та інвестицій, заохочення інновацій, захист бізнесу, дерегуляція.
Крім того, у лютому очільники уряду й парламенту представили Дорожню карту законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на 2018-2019 роки. Дорожня карта представляє собою пакет з 57 законопроектів, які стосуються таких сфер, як безпека та оборона, захист інтелектуальної власності, зняття митних перешкод та технічних бар’єрів у торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, покращення інвестиційного клімату, захист навколишнього середовища тощо.
Нагадаємо, уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російської Федерацією.