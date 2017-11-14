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14:39 • 10326 просмотра

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Гройсман: система предоставления льгот пока останется на государственном уровне

Гройсман: система предоставления льгот пока останется на государственном уровне

Киев  •  УНН

 • 7945 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Система предоставления льгот пока останется на государственном уровне. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на заседании Ассоциации городов Украины, передает УНН.

"Мы начали дискуссию о льготах. С одной стороны, я хотел бы, чтобы эти льготы попадали к адресату. Без вас это сделать трудно... Мы начали эту дискуссию, но когда мы увидели, что мы не сможем найти правильного решения по партнерству в этом вопросе, мы решили пока оставить все, как есть. Льготы будут оставлены на государственном уровне", - подчеркнул Премьер.

По его словам, правительство вместе с местным самоуправлением будут формировать вместе основные подходы к администрированию льгот и их адресности.

Напомним, Президент Петр Порошенко считает, что систему по предоставлению льгот надо передать общинам.

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