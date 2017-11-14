Гройсман: система предоставления льгот пока останется на государственном уровне

"Мы начали дискуссию о льготах. С одной стороны, я хотел бы, чтобы эти льготы попадали к адресату. Без вас это сделать трудно... Мы начали эту дискуссию, но когда мы увидели, что мы не сможем найти правильного решения по партнерству в этом вопросе, мы решили пока оставить все, как есть. Льготы будут оставлены на государственном уровне", - подчеркнул Премьер.

По его словам, правительство вместе с местным самоуправлением будут формировать вместе основные подходы к администрированию льгот и их адресности.

Напомним, Президент Петр Порошенко считает, что систему по предоставлению льгот надо передать общинам.