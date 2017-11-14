Гройсман: система надання пільг поки залишиться на державному рівні

"Ми почали дискусію про пільги. З одного боку, я хотів би, щоб ці пільги потрапляли до адресата. Без вас це зробити важко… Ми почали цю дискусію, але коли ми побачили, що ми не зможемо знайти правильного рішення щодо партнерства в цьому питанні, ми вирішили поки що залишити все так, як є. Пільги будуть залишені на державному рівні", - наголосив Прем’єр.

За його словами, уряд разом з місцевим самоврядуванням формуватимуть разом основні підходи щодо адміністрування пільг і їхньої адресності.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вважає, що систему з надання пільг треба передати на громади.