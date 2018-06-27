Гройсман рассказал, сколько миллиардов долгов Украина должна вернуть за пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украина должна за ближайшие пять лет вернуть долги в сумме 33 млрд долларов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене, передает УНН.
"Перед нами очень много угроз, которые были созданы за последние несколько десятилетий. И только в 2014 году мы начали их преодолевать. Например, совершенно тяжелое долговое обязательство Украины. Оно требует от нас ежегодного обслуживания в 5 млрд долларов. Мы вынуждены сегодня финансировать блок безопасности и обороны не только, чтобы защищать Украину, но и чтобы защищать демократические ценности. Мы тратим ежегодно на это не менее 5 млрд евро. Мы делали очистки банковской системы, и это нам стоило 4,5 млрд евро. Мы в ближайшие пять лет должны вернуть наши долги в размере 33 млрд долларов", - сказал Гройсман.
Как уточнил он, это все требует совершенно нового подхода к доступу Украины к новым финансовым инструментам.
Напомним, Украина в этом году вынуждена потратить 130 млрд грн на обслуживание долгов.