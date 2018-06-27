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Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна має повернути за п'ять років

Гройсман розповів, скільки мільярдів боргів Україна має повернути за п'ять років

Київ • УНН

 • 8509 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна має у найближчі п'ять років повернути борги у сумі 33 млрд доларів. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на Міжнародній Конференції з питань українських реформ у Копенгагені, передає УНН.

“Перед нами є дуже багато загроз, які були створені за останні декілька десятиріч. І лише у 2014 році ми почали їх долати. Наприклад, абсолютно важке боргове зобов’язання України. Воно потребує від нас щорічного обслуговування у 5 млрд доларів. Ми вимушені сьогодні фінансувати блок безпеки та оборони не тільки, щоб боронити Україну, а й щоб захищати демократичні цінності. Ми витрачаємо щороку на це не менше 5 млрд євро. Ми робили очищення банківської системи, і це нам коштувало 4,5 млрд євро. Ми маємо у найближчі п’ять років наші борги повернути у розмірі 33 млрд доларів”, — сказав Гройсман.

Як уточнив він, це все потребує абсолютно нового підходу щодо доступу України до нових фінансових інструментів.

Нагадаємо, Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів.

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