Гройсман пообещал не избегать обязательств по кредиту зерновой корпорации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не избегать выплат по полтора миллиардному китайскому кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНН о передаче пяти предприятий ГПЗКУ в почти обанкротившеюся ГАК "Хлеб Украины".
"Украина никогда не будет избегать обязательств по контрактам. И всю техническую информацию по этому поводу можно получить в Министерстве АПК", - заверил глава правительства.
Как сообщал УНН, ГАК "Хлеб Украины" через суды отчуждает активы ГПЗКУ. Есть решение о передаче ГАК уже пяти предприятий зерновой корпорации.
Такие процессы могут привести к неплатежеспособности ГПЗКУ, что обязана обслуживать кредит КНР (полученный в 2012 году под госгарантии).
По данным СМИ, подобные предостережения стали одной из причин недавнего визита правительственной делегации Китая в Украину.
Добавим, что вчера стало известно о аресте средств на счетах ГПЗКУ, инициированном китайской стороной.