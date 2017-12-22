Гройсман пообіцяв не уникати зобов’язань за кредитом зернової корпорації

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не уникати виплат за півтора мільярдним китайським кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації України. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНН про передачу п'яти підприємств ДПЗКУ до майже збанкрутілого ДАК “Хліб України”.