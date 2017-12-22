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Гройсман пообіцяв не уникати зобов’язань за кредитом зернової корпорації

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не уникати виплат за півтора мільярдним китайським кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації України. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНН про передачу п'яти підприємств ДПЗКУ до майже збанкрутілого ДАК “Хліб України”. 

Гройсман пообіцяв не уникати зобов’язань за кредитом зернової корпорації

“Україна ніколи не буде уникати зобов'язань по контрактам. І всю технічну інформацію з цього приводу ви можете отримати у Міністерстві АПК”, - запевнив голова уряду.

Як повідомляв УНН, ДАК “Хліб Україна” через суди відчужує активи ДПЗКУ. Так, є рішення стосовно передачі ДАКу вже п'яти підприємств зернової корпорації.

Такі процеси можуть призвести до неплатоспроможності ДПЗКУ, що зобов’язана обслуговувати кредит КНР (отриманий у 2012 році під держгарантії).

За даними ЗМІ, подібні перестороги стали однією з причин нещодавнього візиту урядової делегації Китаю в Україну.

Додамо, що вчора стало відомо про арешт коштів на рахунках ДПЗКУ, ініційований китайської стороною.

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