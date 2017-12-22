Гройсман пообіцяв не уникати зобов’язань за кредитом зернової корпорації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не уникати виплат за півтора мільярдним китайським кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації України. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНН про передачу п'яти підприємств ДПЗКУ до майже збанкрутілого ДАК “Хліб України”.
“Україна ніколи не буде уникати зобов'язань по контрактам. І всю технічну інформацію з цього приводу ви можете отримати у Міністерстві АПК”, - запевнив голова уряду.
Як повідомляв УНН, ДАК “Хліб Україна” через суди відчужує активи ДПЗКУ. Так, є рішення стосовно передачі ДАКу вже п'яти підприємств зернової корпорації.
Такі процеси можуть призвести до неплатоспроможності ДПЗКУ, що зобов’язана обслуговувати кредит КНР (отриманий у 2012 році під держгарантії).
За даними ЗМІ, подібні перестороги стали однією з причин нещодавнього візиту урядової делегації Китаю в Україну.
Додамо, що вчора стало відомо про арешт коштів на рахунках ДПЗКУ, ініційований китайської стороною.