Гройсман не прилетел в Запорожье из-за непогоды

Сегодня Гройсман должен был посетить Запорожье, проверить ход ремонта дорог области и дать старт строительству нового терминала в международном аэропорту Запорожья. Но из-за тумана авиарейс был отменен.

Как сообщал УНН, в следующем году Правительство будет уделять значительное внимание не только развитию автодорог, но и повышению безопасности магистралей. В следующем году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн.