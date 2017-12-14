Гройсман не прилетел в Запорожье из-за непогоды
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Рабочий визит Премьер-министра Украины Владимир Гройсман не состоялся из-за погодных условий. Этом корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Запорожской ОГА.
Сегодня Гройсман должен был посетить Запорожье, проверить ход ремонта дорог области и дать старт строительству нового терминала в международном аэропорту Запорожья. Но из-за тумана авиарейс был отменен.
Как сообщал УНН, в следующем году Правительство будет уделять значительное внимание не только развитию автодорог, но и повышению безопасности магистралей. В следующем году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн.