Гройсман не прилетел в Запорожье из-за непогоды

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101648 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102013 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115925 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103167 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105716 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112604 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117222 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134756 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 198870 просмотра
Актуальное
Гройсман не прилетел в Запорожье из-за непогоды

Гройсман не прилетел в Запорожье из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 14275 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Рабочий визит Премьер-министра Украины Владимир Гройсман не состоялся из-за погодных условий. Этом корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Сегодня Гройсман должен был посетить Запорожье, проверить ход ремонта дорог области и дать старт строительству нового терминала в международном аэропорту Запорожья. Но из-за тумана авиарейс был отменен.

Как сообщал УНН, в следующем году Правительство будет уделять значительное внимание не только развитию автодорог, но и повышению безопасности магистралей. В следующем году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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