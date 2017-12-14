Гройсман не прилетів до Запоріжжя через негоду
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Робочий візит Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана не відбувся через погодні умови. Це кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Запорізької ОДА.
Сьогодні Гройсман мав відвідати Запоріжжя, перевірити хід ремонту доріг області та дати старт будівництву нового терміналу у міжнародному аеропорту Запоріжжя. Але через туман авіарейс було відмінено.
Як повідомляв УНН, наступного року Уряд приділятиме значну увагу не лише розбудові автошляхів, а й підвищенню безпеки магістралей. Наступного року на заходи безпеки на дорогах буде виділено 1,9 млрд грн.