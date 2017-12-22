Гройсман отметил ускорении приватизации в Украине

"Я считаю, что нам надо завершать с приватизацией. В принципе закон готов ко второму чтению", - сказал он.

Напомним, Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. Это список из почти 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е.