Гройсман отметил ускорении приватизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина должна ускорить процессы по приватизации государственных предприятий. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что нам надо завершать с приватизацией. В принципе закон готов ко второму чтению", - сказал он.
Напомним, Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. Это список из почти 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е.