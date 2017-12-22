Гройсман наголосив на прискоренні приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна має прискорити процеси щодо приватизації державних підприємств. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що нам треба завершувати з приватизацією. У принципі закон готовий до другого читання," - сказав він.
Нагадаємо, Фонд державного майна затвердив перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році. Це список з майже 100 об’єктів, які за класифікацією відносяться до групи В,Г,Є.