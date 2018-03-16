Гройсман: консультации по новому главе Минздрава еще продолжаются

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30803 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36486 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82805 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КИЕВ. 16 марта. УНН. Консультации по новому министра здравоохранения ведутся в рамках коалиции. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Правительство Украины приняло соответствующее решение о возложении обязанностей (на Ульяну Супрун - ред.) в связи с тем, что есть отсутствие министра здравоохранения. Консультации по кандидатуре, внесение и решение кадровых вопросов ведутся в рамках коалиции. Как только будет решен вопрос, мы сразу выполним все, что необходимо", - сообщил В.Гройсман.

Напомним, депутаты в октябре 2017 года подали в суд за бездействие В.Гройсмана.

Истцы просили суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра по невнесению им на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о назначении министра здравоохранения и просили обязать его немедленно внести на рассмотрение парламента представление о его назначении.

1 декабря суд отказал нардепам в удовлетворении иска к В.Гройсману.

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