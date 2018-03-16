Гройсман: консультации по новому главе Минздрава еще продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Консультации по новому министра здравоохранения ведутся в рамках коалиции. Об этом во время выступления в парламенте заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Правительство Украины приняло соответствующее решение о возложении обязанностей (на Ульяну Супрун - ред.) в связи с тем, что есть отсутствие министра здравоохранения. Консультации по кандидатуре, внесение и решение кадровых вопросов ведутся в рамках коалиции. Как только будет решен вопрос, мы сразу выполним все, что необходимо", - сообщил В.Гройсман.
Напомним, депутаты в октябре 2017 года подали в суд за бездействие В.Гройсмана.
Истцы просили суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра по невнесению им на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о назначении министра здравоохранения и просили обязать его немедленно внести на рассмотрение парламента представление о его назначении.
1 декабря суд отказал нардепам в удовлетворении иска к В.Гройсману.