Гройсман: консультації щодо нового очільника МОЗ ще тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Консультації щодо нового міністра охорони здоров’я ведуться в рамках коаліції. Про це під час виступу в парламенті заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Уряд України ухвалив відповідне рішення про покладання обов’язків (на Уляну Супрун — ред.) у зв’язку з тим, що є відсутність міністра охорони здоров’я. Консультації щодо кандидатури, внесення і вирішення кадрових питань ведуться в рамках коаліції. Як тільки буде вирішено питання, ми одразу виконаємо все, що необхідно”, — повідомив В.Гройсман.
Нагадаємо, депутати у жовтні 2017 року подали до суду за бездіяльність В.Гройсмана.
Позивачі просили суд визнати протиправною бездіяльність Прем’єр-міністра щодо невнесення ним на розгляд Верховної Ради України подання про призначення міністра охорони здоров’я та просять зобов’язати його негайно внести на розгляд парламенту подання про його призначення.
1 грудня суд відмовив нардепам у задоволенні позову до В.Гройсмана.