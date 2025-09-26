Громкое убийство президента местной федерации самбо в Кривом Роге: открыто уголовное производство
Киев • УНН
Правоохранители начали уголовное производство по факту убийства мужчины в Кривом Роге, нападавшего разыскивают. Жертвой, вероятно, стал президент федерации самбо Евгений Понырко.
По факту громкого убийства мужчины в Кривом Роге правоохранители начали уголовное производство. Нападавшего все еще разыскивают, передает УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Для розыска и задержания нападавшего в области проводится специальная полицейская операция
Как сообщают местные СМИ, жертвой, вероятно, стал президент федерации самбо в Кривом Роге Евгений Понырко.
Напомним
Как сообщал УНН, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек ранен.
Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20 часов вечера.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство ГУНП в Днепропетровской области и Криворожского РУП и другие профильные службы. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления лица, причастного к совершению преступления.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.