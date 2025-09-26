Громкое убийство президента местной федерации самбо в Кривом Роге: открыто уголовное производство

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 16901 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 30484 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 16647 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 17286 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 20529 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21057 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 34624 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 39172 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 43382 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28820 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Сообщение о массовой рассылке повесток в Молдове является фейком - ЦПД26 сентября, 10:49
Кабмин утвердил новые правила продажи авто: что изменится для покупателейPhoto26 сентября, 10:52
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский26 сентября, 11:16
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме26 сентября, 11:19
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01
Эксклюзив
14:01 • 30495 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 39173 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 43383 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17
Громкое убийство президента местной федерации самбо в Кривом Роге: открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Правоохранители начали уголовное производство по факту убийства мужчины в Кривом Роге, нападавшего разыскивают. Жертвой, вероятно, стал президент федерации самбо Евгений Понырко.

Громкое убийство президента местной федерации самбо в Кривом Роге: открыто уголовное производство

По факту громкого убийства мужчины в Кривом Роге правоохранители начали уголовное производство. Нападавшего все еще разыскивают, передает УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Для розыска и задержания нападавшего в области проводится специальная полицейская операция 

- говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, жертвой, вероятно, стал президент федерации самбо в Кривом Роге Евгений Понырко.

Напомним

Как сообщал УНН, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Еще один человек ранен.

Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20 часов вечера. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство ГУНП в Днепропетровской области и Криворожского РУП и другие профильные службы. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления лица, причастного к совершению преступления.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Кривой Рог