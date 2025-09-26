Гучне вбивство президента місцевої федерації самбо у Кривому Розі: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства чоловіка у Кривому Розі, нападника розшукують. Жертвою, ймовірно, став президент федерації самбо Євген Понирко.
За фактом гучного вбиства чоловіка у Кривому Розі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Нападника все ще розшукують, передає УНН із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Для розшуку та затримання нападника в області проводиться спеціальна поліцейська операція
Як повідомляють місцеві ЗМІ, жертвою, ймовірно, став президент федерації самбо у Кривому Розі Євген Понирко.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено.
Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.
На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво ГУНП в Дніпропетровській області та Криворізького РУП й інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.