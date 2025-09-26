$41.490.08
14:33 • 17340 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 31353 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 16956 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 17562 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 20761 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21157 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 34871 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 39381 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 43569 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28844 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Гучне вбивство президента місцевої федерації самбо у Кривому Розі: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства чоловіка у Кривому Розі, нападника розшукують. Жертвою, ймовірно, став президент федерації самбо Євген Понирко.

Гучне вбивство президента місцевої федерації самбо у Кривому Розі: відкрито кримінальне провадження

За фактом гучного вбиства чоловіка у Кривому Розі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Нападника все ще розшукують, передає УНН із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Для розшуку та затримання нападника в області проводиться спеціальна поліцейська операція 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жертвою, ймовірно, став президент федерації самбо у Кривому Розі Євген Понирко.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено.

Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво ГУНП в Дніпропетровській області та Криворізького РУП й інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Кривий Ріг