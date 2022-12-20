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Гражданина россии Симчука руководить ДЮСШ "Сокол" и воспитывать юных хоккеистов назначил Гутцайт

Киев • УНН

 • 969293 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На должность директора ДЮСШ «Сокол» гражданина россии Константина Симчука назначил действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Об этом УНН стало известно во время расследования российского следа в украинском хоккее.

В распоряжении УНН есть копия приказа от 27 августа 2019 года Департамента молодежи и спорта КГГА о назначении на должность директора ДЮСШ «Сокол» Константина Симчука, подписанного тогдашним руководителем этого Департамента Вадимом Гутцайтом.

Симчук был назначен на должность на основании конкурса, а контракт с ним был заключен на период с 27 августа 2019 по 26 августа 2021 года. Позже контракт был перезаключен, ведь Симчук до сих пор находится на этом посту.

Кроме того, Симчук является тренером вратарей в ХК «Сокол» (Киев), а еще в 2017 году вместе с нынешним главным тренером украинской сборной по хоккею Вадимом Шахрайчуком они тренировали хоккейную команду в российском новокузнецке. Информация об этом есть в открытых источниках. А как писал УНН, в распоряжении агентства есть документы, подтверждающие регистрацию Симчука и Шахрайчука по месту нахождения в этом городе, как граждан россии.

Также у Симчука и Шахрайчука есть действительные паспорта граждан россии. Симчук получил российский паспорт в 2004 году в новосибирске (вероятно когда выступал за местный клуб «Сибирь»), а Шахрайчук в 2008 году в Москве.

Вадим Шахрайчук (12.06.1974). Родился в Киеве. Выступал за столичный «Сокол», а затем долгое время играл в российских командах «Итиль» (Казань), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» ( Омск), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Торпедо» (Нижний Новгород). Выступал также за команды в Германии и Словакии. Был в составе команд победителей чемпионатов России по хоккею в 2001, 2005 годах, серебряным призером в 2001 году и бронзовым в 2009 году. Чемпион Украины 1995 года. Российские спортивные журналисты даже включают Шахрайчука в символический рейтинг лучших троек нападающих в российском хоккее, с Андреем Коваленко и Вячеславом Буцаевым (в период когда они играли за ярославский «Локомотив»).

Константин Симчук (26.02.1974). Родился в Киеве. Играет на позиции вратаря. Также играл за столичный «Сокол». В россии же выступал за «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА (Москва). Симчук имеет звание Чемпион Украины за 1994 и 1997 год, победителя Кубка Шпенглера 2005 и Лучшего хоккеиста Украины 2005. В составе национальной сборной Украины провел 67 матчей, участвовал в зимних Олимпийских играх 2002, 90–2011), а также играл в составе молодежной сборной Украины во время чемпионатов мира 1993 и 1994.

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