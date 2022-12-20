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Громадянина рф Сімчука керувати ДЮСШ "Сокіл" та виховувати юних хокеїстів призначив Гутцайт

Громадянина рф Сімчука керувати ДЮСШ "Сокіл" та виховувати юних хокеїстів призначив Гутцайт

Київ • УНН

 • 969297 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На посаду директора ДЮСШ «Сокіл» громадянина росії Костянтина Сімчука призначив чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Про це УНН стало відомо під час розслідування російського сліду в українському хокеї.

У розпорядженні УНН є копія наказу від 27 серпня 2019 року Департаменту молоді та спорту КМДА про призначення на посаду директора ДЮСШ «Сокіл» Костянтина Сімчука, який підписаний тодішнім керівником цього Департаменту Вадимом Гутцайтом.

Сімчук був призначений на посаду на підставі конкурсу, а контракт з ним був укладений на період з 27 серпня 2019 року по 26 серпня 2021 року. Пізніше контракт був переукладений, адже Сімчук і досі перебуває на цій посаді.

Крім того, Сімчук є тренером воротарів у ХК «Сокіл» (Київ), а ще 2017 року, разом з нинішнім головним тренером української збірної з хокею Вадимом Шахрайчуком, вони тренували хокейну команду у російському новокузнецьку. Інформація про це є у відкритих джерелах. А як писав УНН, в розпорядженні агентства є документи, що підтверджують реєстрацію Сімчука та Шахрайчука за місцем перебування у цьому місті, як громадян рф.

Також у Сімчука та Шахрайчука є дійсні паспорти громадян рф. Сімчук отримав російський паспорт у 2004 році в новосибірську (ймовірно коли виступав за місцевий клуб «Сибір»), а Шахрайчук у 2008 році в Москві.

Вадим Шахрайчук (12.06.1974). Народився у Києві. Виступав за столичний «Сокіл», а потім тривалий час грав у російських командах «Ітіль» (Казань), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омськ), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Трактор» (Челябінськ), «Металург» (Магнітогорськ), «Торпедо» (Нижній Новгород). Виступав також за команди у Німеччині та Словаччині. Був у складі команд переможців чемпіонатів росії з хокею у 2001, 2005 роках, срібним призером у 2001 році і бронзовим у 2009 році. Чемпіон України 1995 року.Російські спортивні журналісти навіть включають Шахрайчука до символічного рейтингу найкращих трійок нападників у російському хокеї, з Андрієм Коваленком та В’ячеславом Буцаєвим (в період коли вони грали за ярославський «Локомотив»).

Костянтин Сімчук (26.02.1974). Народився у Києві. Грає на позиції воротаря. Також грав за столичний «Сокіл». В росії ж виступав за «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибір» (Новосибірськ), «Металург» (Магнітогорськ), ЦСКА (Москва). Сімчук має звання Чемпіон України за 1994 та 1997 рік, переможця Кубку Шпенглера 2005 та Кращого хокеїста України 2005. У складі національної збірної України провів 67 матчів, брав участь у зимових Олімпійських іграх 2002, чемпіонатах світу (1997, 2001–2006 та 2009–2011), а також грав у складі молодіжної збірної України під час чемпіонатів світу 1993 і 1994.

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