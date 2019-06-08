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Гражданин Азербайджана пытался за 500 долл. подкупить пограничника

Гражданин Азербайджана пытался за 500 долл. подкупить пограничника

Киев  •  УНН

 • 10550 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Гражданин Азербайджана попытался предложить пограничникам 500 долларов, чтобы его друг смог попасть в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, попытку подкупа пограничника Одесского отряда зафиксировали сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы.

В частности, охраннику границы в аэропорту Одессы попытался дать взятку гражданин Азербайджана.

"Таким образом иностранец планировал получить содействие в пропуске своего соотечественника, который прилетел рейсом из Баку и из-за не подтверждения цели запланированного пребывания на территории Украины получил отказ в пересечении границы.

За помощь в осуществлении беспрепятственному пропуску мужчина предлагал 500 долларов", - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками внутренней и собственной безопасности в военную прокуратуру Одесского гарнизона и подразделения ГУНП в Одесской области направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и начато уголовное производство.

Напомним, пограничник за деньги "закрывал глаза" на канал контрабанды анаболиков.

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