Гражданин Азербайджана пытался за 500 долл. подкупить пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Гражданин Азербайджана попытался предложить пограничникам 500 долларов, чтобы его друг смог попасть в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, попытку подкупа пограничника Одесского отряда зафиксировали сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы.
В частности, охраннику границы в аэропорту Одессы попытался дать взятку гражданин Азербайджана.
"Таким образом иностранец планировал получить содействие в пропуске своего соотечественника, который прилетел рейсом из Баку и из-за не подтверждения цели запланированного пребывания на территории Украины получил отказ в пересечении границы.
За помощь в осуществлении беспрепятственному пропуску мужчина предлагал 500 долларов", - говорится в сообщении.
По данному факту сотрудниками внутренней и собственной безопасности в военную прокуратуру Одесского гарнизона и подразделения ГУНП в Одесской области направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" и начато уголовное производство.
Напомним, пограничник за деньги "закрывал глаза" на канал контрабанды анаболиков.