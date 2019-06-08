Громадянин Азербайджану намагався за 500 дол. підкупити прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Громадянин Азербайджану спробував запропонувати прикордонникам 500 доларів, аби його товариш зміг потрапити в Україну, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у пре-службі, спробу підкупу прикордонника Одеського загону зафіксували співробітники управління внутрішньої та власної безпеки “Південь” Держприкордонслужби.
Зокрема, охоронцю кордону в аеропорту Одеси спробував дати хабар громадянин Азербайджану.
"У такий спосіб іноземець планував отримати сприяння в пропуску свого співвітчизника, який прилетів рейсом з Баку та через не підтвердження мети запланованого перебування на території України отримав відмову в перетині кордону.
За допомогу в здійсненні безперешкодному пропуску чоловік пропонував 500 доларів", - йдеться у повідомленні.
По даному факту співробітниками внутрішньої та власної безпеки до військової прокуратури Одеського гарнізону та підрозділу ГУНП в Одеській області направлено повідомлення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 369 КК України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі” та розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, прикордонник за гроші "закривав очі" на канал контрабанди анаболіків.