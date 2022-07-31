Гражданам Украины советуют не посещать южные регионы Сербии

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"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие.

Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе посольства Украины в Сербии создан оперативный штаб и открыта круглосуточная "горячая линия" для помощи украинцам: +381631113185", - говорится в сообщении.

Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно обращаться на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588.

"В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокировки дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония", - отметил Николенко.

Дополнение

На границе Сербии и Косово происходят вооруженные стычки. Около 17.30 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги. СМИ пишут, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

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