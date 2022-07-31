Гражданам Украины советуют не посещать южные регионы Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Гражданам Украины советуют воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей. Об этом в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.
Цитата
"Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие.
Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе посольства Украины в Сербии создан оперативный штаб и открыта круглосуточная "горячая линия" для помощи украинцам: +381631113185", - говорится в сообщении.
Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно обращаться на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588.
"В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокировки дорог на юге Сербии рекомендуем украинцам использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония", - отметил Николенко.
Дополнение
На границе Сербии и Косово происходят вооруженные стычки. Около 17.30 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги. СМИ пишут, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции Косово заявили о стрельбе по ее подразделениям