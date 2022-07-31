Громадянам України радять не відвідувати південні регіони Сербії

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"Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство.

Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +381631113185", - йдеться в повідомленні.

Також у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588.

"У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія", - зазначив Ніколенко.

Доповнення

На кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ пишуть, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.

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