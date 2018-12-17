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Община Свято-Преображенского собора в Виннице под аплодисменты перешла в УПЦ

Киев • УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Виннице прихожане Свято-Преображенского собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии Украинской православной церкви протодиакон Владислав Демченко в комментарии корреспонденту УНН.

Община Свято-Преображенского собора в Виннице под аплодисменты перешла в УПЦ

"В воскресное богослужение по завершению службы митрополит обратился к прихожанам, которые были в соборе, и рассказал о своем участии 15 декабря в Jбъединительном соборе в Киеве, рассказал о том, почему он пошел на этот собор, какой была его позиция, что там происходило и спросил прихожан, поддерживают ли они такие действия своего архиерея и его позицию. И впервые за 20 лет во время богослужения в адрес архиерея звучали аплодисменты. Люди восприняли (решение - ред.) с огромным восторгом, и фактически владыка получил поддержку своей позиции перейти в Православную церковь Украины", - отметил протодиакон.

По его словам, среди духовенства такой выбор был воспринят не всеми, и часть из них пошла к УПЦ МП. Впрочем, по мнению Демченко, немало храмов Винницкой  области последуют этому примеру.

"Я знаю, что есть храмы и в городе Винница, и в районах, которые уже готовы такой же шаг сделать. Есть такие, которые ждут вручения Томоса 6 января, есть такие, которые колеблются. Процесс будет продолжаться, возможно, и 5, и 10 лет, но он пошел. И главное, сохранять мир и согласие между сторонниками Московского патриархата, и Православной церковью Украины, поскольку все теперь канонические", - добавил при этом он.

Напомним, за участие в Объединительном соборе 15 декабря двое митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были уволены из епархии.

Митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заявил, что сегодняшнее решение Синода УПЦ МП об освобождении его от должности викария Киевской Митрополии и запрет на священнослужения не имеет к нему никакого канонического отношения.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместнюу Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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