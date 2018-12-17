Громада Свято-Преображенського собору у Вінниці під оплески перейшла до УПЦ

"В недільне богослужіння по завершенню служби митрополит звернувся до парафіян, які були в соборі, і розповів про свою участь 15 грудня в Об'єднавчому соборі в місті Києві, розповів про те, чому він пішов на цей собор, яка була його позиція, що там відбувалося і запитав у парафіян, чи вони підтримують такі дії свого архієрея і його позицію. І вперше за 20 років під час богослужіння на адресу архієрея звучали оплески. Люди сприйняли (рішення – ред.) з величезним захопленням, і фактично владика отримав підтримку своєї позиції перейти в Православну церкву України", - зазначив протодиякон.

За його словами, серед духовенства такий вибір був сприйнятий не всіма, і частина з них пішла до УПЦ МП. Втім, на думку Демченка, немало храмів Вінниччини наслідують цей приклад.

"Я знаю, що є храми і в місті Вінниці, і в районах, які вже готові такий саме крок зробити. Є такі, що чекають вручення Томосу 6 січня, є такі, що вагаються. Процес буде тривати, можливо, і 5, і 10 років, але він пішов. І головне, зберігати мир і порозуміння між прихильниками Московського патріархату, і Православною церквою України, оскільки всі тепер канонічні", - додав при цьому він.

Нагадаємо, за участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня двоє митрополитів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) були звільнені з єпархії.

Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко заявив, що сьогоднішнє рішення Синоду УПЦ МП щодо звільнення його з посади вікарія Київської Митрополії і заборона священнослужіння не має до нього ніякого канонічного відношення.

Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.

Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.