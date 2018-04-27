Грызлов заявил о подготовке к обмену "всех на всех"

“Мы готовим возможность обмена по формату „всех на всех“, но понятно, что это будет пошаговый обмен. „Всех на всех“ сложно — выверяются списки”, — сказал Грызлов.

По его словам, обмен должен произойти в соотношении один на пять.

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“Я считаю, что примерно количество задержанных в пропорции один к пяти, то есть на территории вооруженных сил Украины, так назовем, в пять раз больше, чем на территории республик”, — сказал Грызлов.

Он также отметил, что 4 мая состоится очередная встреча контактной группы.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили о паузе в работе "нормандской четверки" и переговорах с Волкером.