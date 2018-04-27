Гризлов заявив про підготовку до обміну "всіх на всіх"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Зараз проходить підготовка до можливості обміну полоненими в форматі "всіх на всіх". Про це заявив представник РФ в групі Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми готуємо можливість обміну за форматом "всіх на всіх", але зрозуміло, що це буде покроковий обмін. "Всіх на всіх" складно - вивіряються списки", - сказав Гризлов.
За його словами, обмін повинен відбутися в співвідношенні один на п'ять.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна в Мінську заявила про готовність обміняти 23 росіян на бранців Кремля
"Я вважаю, що приблизно кількість затриманих в пропорції один до п'яти, тобто на території збройних сил України, так назвімо, в п'ять разів більше, ніж на території республік", - сказав Гризлов.
Він також зазначив, що 4 травня відбудеться чергова зустріч контактної групи.
Як повідомляв УНН, в Кремлі заявили про паузу в роботі "нормандської четвірки" і переговорах з Волкером.