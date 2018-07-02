Гривна стала самой сильной, а рубль - самой слабой валютой постсоветских стран - Bloomberg

После введения санкций и ужесточения денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, рубль упал почти на 9% против доллара в 2018 году - это более чем вдвое больше, чем потери любой другой национальной валюты в группе постсоветских стран.

По мнению Банка России, без американских санкций, введенных в апреле, проседание российской валюты не превысило бы 4%.

В то же время, как можно увидеть на графике издания, украинская гривна заняла первое место по темпам укрепления за первую половину 2018 года. Согласно показателям, отечественная национальная валюта за соответствующий период укрепилась на 7,1%. На втором месте оказались грузинские лари, третьи - молдавские леи.

Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл.