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Гривня стала найсильнішою, а рубль - найслабшою валютою пост-радянських країн - Bloomberg

Київ • УНН

 • 15189 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Вперше за півтора десятиліття російська національна валюта – рубль - продемонструвала найсильніше падіння за перші шість місяців року серед валют 11 колишніх радянських країн за той самий період, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Після запровадження санкцій та посилення грошово-кредитної політики Сполучених Штатів, рубль впав майже на 9% проти долара в 2018 році - це більш ніж удвічі більше, ніж втрати будь-якої іншої національної валюти в групі пост-радянських країн.

На думку Банку Росії, без американських санкцій, введених у квітні, просідання російської валюти не перевищило б 4%.

Водночас, як можна побачити на графіку видання, українська гривня посіла перше місце за темпами зміцнення за першу половину 2018 року. Згідно з показниками, вітчизняна національна валюта за відповідний період зміцнилася на 7,1%. На другому місці опинились грузинські ларі, треті – молдовські леї.

Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.32 грн/дол.

Українські Національні Новини

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