Гривня стала найсильнішою, а рубль - найслабшою валютою пост-радянських країн - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Вперше за півтора десятиліття російська національна валюта – рубль - продемонструвала найсильніше падіння за перші шість місяців року серед валют 11 колишніх радянських країн за той самий період, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Після запровадження санкцій та посилення грошово-кредитної політики Сполучених Штатів, рубль впав майже на 9% проти долара в 2018 році - це більш ніж удвічі більше, ніж втрати будь-якої іншої національної валюти в групі пост-радянських країн.
На думку Банку Росії, без американських санкцій, введених у квітні, просідання російської валюти не перевищило б 4%.
Водночас, як можна побачити на графіку видання, українська гривня посіла перше місце за темпами зміцнення за першу половину 2018 року. Згідно з показниками, вітчизняна національна валюта за відповідний період зміцнилася на 7,1%. На другому місці опинились грузинські ларі, треті – молдовські леї.
Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26.32 грн/дол.