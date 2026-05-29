Гривна отыграла падение за день - курс валют на 29 мая

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,2653 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 3 копейки, отыграв падение днем ранее, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 29 мая на уровне 51,4363 грн/евро, укрепив гривну за день на 11 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро пятницы:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 43,97 грн при покупке и 44,47 грн при продаже, евро - 51,19 грн и 51,85 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,10 грн при покупке и 44,25 грн при продаже, евро - по 51,55 грн и 51,75 грн соответственно.

Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга