Грицак: большинство лиц со "списка 47" получили охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Большинство лиц с так называемого "расстрельного списка 47", который был обнаружен во время предупреждения покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, получили круглосуточную охрану. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Что касается тех людей, обратившихся за обеспечением безопасности, - мне некорректно будет называть цифру, но значительная часть из "списка 47" находится под круглосуточной охраной", - сказал Грицак.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за разглашения сведений досудебного расследования, а именно "список 47" из журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение в рамках "дела Бабченко".