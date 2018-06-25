Грицак: большинство лиц со "списка 47" получили охрану

"Что касается тех людей, обратившихся за обеспечением безопасности, - мне некорректно будет называть цифру, но значительная часть из "списка 47" находится под круглосуточной охраной", - сказал Грицак.



Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за разглашения сведений досудебного расследования, а именно "список 47" из журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение в рамках "дела Бабченко".



