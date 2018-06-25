Грицак: більшість осіб із "списку 47" отримали охорону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Більшість осіб із так званого "розстрільного списку 47", який було виявлено під час попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, отримали цілодобову охорону. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Що стосується тих людей, що звернулися за забезпеченням безпеки, - мені некоректно буде називати цифру, але значна частина із "списку 47" перебуває під цілодобовою охороною", - сказав Грицак.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через розголошення відомостей досудового розслідування, а саме “списку 47” журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у межах “справи Бабченка”.