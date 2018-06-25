Грицак: більшість осіб із "списку 47" отримали охорону

"Що стосується тих людей, що звернулися за забезпеченням безпеки, - мені некоректно буде називати цифру, але значна частина із "списку 47" перебуває під цілодобовою охороною", - сказав Грицак.



Як повідомляв УНН, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через розголошення відомостей досудового розслідування, а саме “списку 47” журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у межах “справи Бабченка”.



