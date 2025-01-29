Грипп циркулирует в 22 регионах Украины, от его осложнений умерли еще 5 человек - Минздрав
Киев • УНН
За неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине выросла на 13%, заболело 121 114 человек. Грипп циркулирует в 22 регионах, зарегистрировано 7 летальных случаев от его осложнений с начала эпидсезона.
В Украине в 22 регионах циркулирует грипп, за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране выросла более чем на 13%, зарегистрировано еще 5 летальных случаев в результате осложнений гриппа, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.
Детали
За неделю с 20 по 26 января ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 121 114 человек, из них 67 722 - дети в возрасте до 17 лет. В медицинской помощи в больницах страны нуждались 3 500 человек, 2 022 из госпитализированных - дети. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь.
«За этот период зарегистрировано семь летальных случаев: пять - в результате осложнений гриппа и три - из-за осложнений COVID-19», - сообщили в Минздраве.
«В двух областях наблюдается незначительное превышение эпидпорога: Тернопольской и Черновицкой. В других регионах Украины заболеваемость в рамках эпидсезона не превышена. Грипп циркулирует в 22 регионах», - указали в Минздраве.
Всего с начала эпидсезона, с 30 сентября 2024 года по 26 января 2025 года, ОРВИ, грипп и COVID-19, как отмечается, переболело 1 940 828 человек, из которых у 16 380 - подтвердили COVID-19. Зарегистрирован 81 летальный случай, из них семь - вследствие гриппа и 74 случая среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19.
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