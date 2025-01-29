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Грип циркулює у 22 регіонах України, від його ускладнень померли ще 5 людей - МОЗ

Київ • УНН

 • 24692 перегляди

За тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні зросла на 13%, захворіло 121 114 осіб. Грип циркулює у 22 регіонах, зареєстровано 7 летальних випадків від його ускладнень з початку епідсезону.

В Україні в 22 регіонах циркулює грип, за тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні зросла на понад 13%, зареєстровано ще 5 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу, повідомили у МОЗ у середу, пише УНН.

Деталі

За тиждень з 20 по 26 січня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 121 114 осіб, із них 67 722 – діти віком до 17 років. Медичної допомоги у лікарнях країни потребували 3 500 людей, 2 022 з госпіталізованих – діти. Усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу.

"За цей період зареєстровано сім летальних випадків: п’ять - внаслідок ускладнень грипу та три - через ускладнення COVID-19", - повідомили у МОЗ.

"У двох областях спостерігається незначне перевищення епідпорогу: Тернопільській та Чернівецькій. В інших регіонах України захворюваність в рамках епідсезону не перевищена. Грип циркулює у 22 регіонах", - вказали у МОЗ.

Загалом від початку епідсезону, з 30 вересня 2024 року по 26 січня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19, як зазначається, перехворіло 1 940 828 людей, з яких у 16 380 – підтвердили COVID-19. Зареєстровано 81 летальний випадок, із них сім –  унаслідок грипу та 74 випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Щеплення від грипу ще не пізно робити - експерт25.01.25, 15:25 • 32423 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'я
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