Гриневич: в этом году ВНО на 200 баллов сдали меньше участников, чем в прошлом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В этом году количество участников внешнего независимого оценивания, которые написали тестирование на 200 баллов, ниже, чем в прошлом году. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.
"В этом году количество отличников ВНО, то есть тех, кто сдал на 200 баллов - меньше, чем в 2017 году. Так, 222 участника ВНО получили 200 баллов", - сказала Гриневич.
По ее словам, в прошлом году таких было 303.
"12 из них получили 200 баллов по двум предметам. И, к сожалению, в этом году нет ни одного выпускника школы, кто получил 200 баллов по каждому из трех предметов - а мы знаем, что такие прецеденты в прошлом году были", - сообщила министр.
Как сообщал УНН, 21 июня участники ВНО-2018 получили результаты тестов по всем предметам.