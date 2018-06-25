Гриневич: в этом году ВНО на 200 баллов сдали меньше участников, чем в прошлом

"В этом году количество отличников ВНО, то есть тех, кто сдал на 200 баллов - меньше, чем в 2017 году. Так, 222 участника ВНО получили 200 баллов", - сказала Гриневич.

По ее словам, в прошлом году таких было 303.

"12 из них получили 200 баллов по двум предметам. И, к сожалению, в этом году нет ни одного выпускника школы, кто получил 200 баллов по каждому из трех предметов - а мы знаем, что такие прецеденты в прошлом году были", - сообщила министр.

Как сообщал УНН, 21 июня участники ВНО-2018 получили результаты тестов по всем предметам.