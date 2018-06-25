Гриневич: цього року ЗНО на 200 балів склали менше учасників, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Цьогорічна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які склали тестування на 200 балів, нижча, ніж у минулому році. Про це під час прес-конференції в Києві сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
“У цьому році кількість відмінників ЗНО, тобто тих, хто склав на 200 балів — менше, ніж у 2017 році. Так, 222 учасники ЗНО отримали 200 балів”, — сказала Гриневич.
За її словами, у минулому році таких було 303.
“12 з них отримали 200 балів з двох предметів, і, на жаль, в цьому році немає жодного випускника школи, хто отримав 200 балів з кожного з трьох предметів — а ми знаємо, що такі преценденти минулого року були”, — повідомила міністр.
Як повідомляв УНН, 21 червня учасники ЗНО-2018 отримали результати тестів з усіх предметів.