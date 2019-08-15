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Грымчаку грозит лишение свободы до 12 лет — прокурор

Грымчаку грозит лишение свободы до 12 лет — прокурор

Киев  •  УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака могут осудить к лишению свободы до 12 лет. Об этом журналистам заявил прокурор ГПУ Денис Иванов, передает корреспондент УНН.

"Уже было распространено в СМИ, и я частично подтверждаю эту информацию, брались средства на воздействие отдельных министерств Кабинета министров на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений - это было одним из вопросов. Другой вопрос - решение гражданского иска в Верховном суде", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о содержании подозрений, врученных Грымчаку.

По его словам, первоочередные следственные действия по данному делу продолжаются.

"Данная статья относится к особо тяжким преступлениям, предусматривает санкции от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказал прокурор.

На вопрос о том, какая меру пресечения может быть в деле, он ответил, что максимальное содержание под стражей - 60 суток, возможен домашний арест.

Как сообщал УНН, 14 августа по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

Грымчаку уже сообщено о подозрении.

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