Гримчаку загрожує позбавлення волі до 12 років — прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака можуть засудити до позбавлення волі до 12 років. Про це журналістам заявив прокурор ГПУ Денис Іванов, передає кореспондент УНН.
"Вже було розповсюджено в ЗМІ, і я частково підтверджую цю інформацію, брались кошти на вплив окремих міністерств Кабінету міністрів на погодження проектів будівництва та реконструкції будівель та споруд – це було одне з питань. Інше питання – вирішення цивільного позову у Верховному суді", - сказав Іванов, відповідаючи на питання щодо змісту підозр, вручених Гримчаку.
З його слів, першочергові слідчі дії у даній справі ще тривають.
"Дана стаття відноситься до особливо тяжких злочинів, передбачає санкцією від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказав прокурор.
На питання про те, який запобіжний захід може бути у справі, він відповів, що максимальне тримання під вартою – 60 діб, можливий домашній арешт.
Як повідомляв УНН, 14 серпня за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
Досудове розслідування у провадженні триває.
Гримчаку вже було повідомлено про підозру.