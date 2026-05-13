Греция заявила на встрече ЕС, что найденный морской дрон - украинский
Киев • УНН
Министр обороны Греции подтвердил принадлежность найденного у острова Лефкада дрона Украине. Михаил Федоров пообещал провести расследование инцидента.
Министр обороны Греции Никос Дендиас, выступая на встрече со своими коллегами из ЕС, заявил во вторник, что он "уверен", что беспилотное морское судно, начиненное взрывчаткой, найденное в прошлый четверг у побережья острова Лефкада на западе Греции, было украинским, сообщает eKathimerini, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Украины Михаил Федоров, принимавший участие во встрече онлайн, заявил, что ничего не знает, но пообещал провести расследование и предоставить ответы.
Дендиас, со своей стороны, заявил, что Греция теперь точно установила, что "беспилотное надводное судно", которое мы нашли… является украинским".
Дендиас также повторил заявления министра иностранных дел Греции Георгия Герапетритиса, сделанные в понедельник, о том, что расширение войны против россии на Средиземноморье является опасным развитием событий.
"Присутствие этого беспилотника, морского беспилотника, влияет на свободу (и) безопасность судоходства. Это чрезвычайно серьезная проблема", - сказал он.
Чиновники Министерства обороны Греции сообщили изданию, что "после завершения оценки судна дело передадут Береговой охране, а она, в свою очередь, – судебным органам".
"ЕС намерен не позволить таким эпизодам омрачить более важный вопрос о том, как обеспечить Украину ресурсами в ближайшие месяцы", - указывает издание.
Украина не подтверждает происхождение найденного в Греции морского дрона12.05.26, 23:36 • 14056 просмотров