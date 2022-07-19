Греция закупит израильские ракеты и, вероятно, использует их против Турции - СМИ

Детали

По сообщению греческого информационного агентства Newsport.gr, в ближайшее время ожидается подписание соглашения по ракетам Spike, произведенными израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Всего 27 систем стоимостью 370 млн евро (374,8 млн долларов США) начнут поступать в страну уже в 2023 году, отмечается в сообщении.

Отмечается, что ракетные комплексы будут развернуты в наземных подразделениях, дислоцированных в граничащем с Турцией северо-восточном регионе Греции Эврос и на Эгейских островах.

СМИ пишут, что американские ударные вертолеты AH-64 и патрульные катера Mark V, недавно предоставленные США Греции, будут оснащены ракетами Spike NLOS.

Недавно Греция также подписала несколько крупных оружейных сделок с Израилем на покупку беспилотников, с Францией на покупку боевых самолетов Rafael и США на модернизацию своих истребителей F-16 до последней конфигурации Viper.

Совсем недавно Греция представила США письмо о заинтересованности в покупке не менее 20 истребителей-невидимок F-35.

Контекст

Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и, не колеблясь, воспользуется своими полномочиями, вытекающими из международных соглашений, заявил в прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган, участвуя в военных учениях «Эфес-2022», что проходили на побережье Эгейского моря.

Комментируя возрождение давней напряженности между соседями по Эгейскому морю, он сказал, что Греция должна прекратить вооружать острова с невоенным статусом и соблюдать международные соглашения.

«Я предупреждаю Грецию, чтобы она избегала фантазий, действий и заявлений, которые приведут к эскалации. Имейте в виду», – сказал президент Эрдоган в телеобращении, наблюдая за турецкими военными учениями на западном побережье провинции Измир.

Турция и Греция находятся в ссоре по ряду вопросов, включая конкурирующие претензии на юрисдикцию в Восточном Средиземноморье, претензии на их континентальный шельф, морские границы, воздушное пространство, энергетику, этнически разделенный остров Кипр, статус островов в Эгейском море и мигрантов.

Напряженность снова вспыхнула в прошлом месяце, когда президент Эрдоган заявил, что премьер-министр Греции Мицотакис «больше не существует» для него, обвинив Мицотакиса в попытке заблокировать продажу американских истребителей F-16 Турции во время визита в США.