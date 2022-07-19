Греция закупит израильские ракеты и, вероятно, использует их против Турции - СМИ

ukru
09:00 • 36906 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110254 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122311 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111228 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141007 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139685 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114006 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107068 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93533 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111498 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 73161 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 52716 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 62275 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 51819 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 49512 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 36891 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 49512 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238500 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268404 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 2819 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110249 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102663 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120476 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122887 просмотра
Актуальное
Греция закупит израильские ракеты и, вероятно, использует их против Турции - СМИ

Греция закупит израильские ракеты и, вероятно, использует их против Турции - СМИ

Киев • УНН

 • 160758 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Греция ведет переговоры с Израилем по поводу закупки ракетных систем для возможного использования против Турции, сообщили местные СМИ, передает УНН.

Детали

По сообщению греческого информационного агентства Newsport.gr, в ближайшее время ожидается подписание соглашения по ракетам Spike, произведенными израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Всего 27 систем стоимостью 370 млн евро (374,8 млн долларов США) начнут поступать в страну уже в 2023 году, отмечается в сообщении.

Отмечается, что ракетные комплексы будут развернуты в наземных подразделениях, дислоцированных в граничащем с Турцией северо-восточном регионе Греции Эврос и на Эгейских островах.

СМИ пишут, что американские ударные вертолеты AH-64 и патрульные катера Mark V, недавно предоставленные США Греции, будут оснащены ракетами Spike NLOS.

Недавно Греция также подписала несколько крупных оружейных сделок с Израилем на покупку беспилотников, с Францией на покупку боевых самолетов Rafael и США на модернизацию своих истребителей F-16 до последней конфигурации Viper.

Совсем недавно Греция представила США письмо о заинтересованности в покупке не менее 20 истребителей-невидимок F-35.

Контекст

Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и, не колеблясь, воспользуется своими полномочиями, вытекающими из международных соглашений, заявил в прошлом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган, участвуя в военных учениях «Эфес-2022», что проходили на побережье Эгейского моря.

Комментируя возрождение давней напряженности между соседями по Эгейскому морю, он сказал, что Греция должна прекратить вооружать острова с невоенным статусом и соблюдать международные соглашения.

«Я предупреждаю Грецию, чтобы она избегала фантазий, действий и заявлений, которые приведут к эскалации. Имейте в виду», – сказал президент Эрдоган в телеобращении, наблюдая за турецкими военными учениями на западном побережье провинции Измир.

Турция и Греция находятся в ссоре по ряду вопросов, включая конкурирующие претензии на юрисдикцию в Восточном Средиземноморье, претензии на их континентальный шельф, морские границы, воздушное пространство, энергетику, этнически разделенный остров Кипр, статус островов в Эгейском море и мигрантов.

Напряженность снова вспыхнула в прошлом месяце, когда президент Эрдоган заявил, что премьер-министр Греции Мицотакис «больше не существует» для него, обвинив Мицотакиса в попытке заблокировать продажу американских истребителей F-16 Турции во время визита в США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы